«Арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба»: Генпрокурор подписала подозрение в госизмене сбежавшему нардепу Киве

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Илье Киве. Ему инкриминируют госизмену, посягательство на территориальную целостность Украины, незаконно обращение с оружием и изготовление и распространение коммунистической символики.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

«Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет. На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями нанесли колоссальный ущерб государству Украина. Вы сделали все от вас зависящее, чтобы «пригласить» в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и бесполезно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов. Но узнаете вы об этом из СМИ в специально отведенное время для просмотра телевизора, если суд сочтет доводы прокуроров убедительными. Илья Владимирович, это не эмоция. Я перечислила факты. Я в своем праве так считать в должности украинского прокурора. Как Генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого. Кстати, кокарда вам не подходит», – написала Венедиктова.