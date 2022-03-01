В Харькове оккупанты из «Градов» обстреляли физико-технический институт, где находится «Источник нейтронов» – это могло привести к масштабной экологической катастрофе

6 марта российским агрессором были совершены обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град» по территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ).

Об этом сообщили в УСБУ Харьковской области.

В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка «Источник нейтронов», в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (статья 441 Уголовного кодекса Украины).

СБУ продолжает собирать доказательства Гааге.