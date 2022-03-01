«Мам, спаси меня, я никогда не буду в жизни военной фигней страдать»: На Николаевщине схватили еще одного оккупанта

На Вознесенщине передали полицейским еще одного пленного оккупанта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.

Захватчика задержали правоохранители после разгрома вражеской колонны вблизи одного из сел Вознесенского района. Он участвовал в боях против Украины в районе села Раково 3 марта, а поймали его 5 март в лесопосадке на территории Южноукраинской громады, уточнили в прокуратуре.

У пленного военного изъяли документы, удостоверяющие, что он гражданин РФ, проживающий в Крыму и несущий службу в 126 отдельной бригаде береговой охраны.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанному вручили подозрение.

«Уважаемые граждане, помните: в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно звоните в полицию по номеру 102 или 095 278 31 74», – обратились в полиции.

Российский военнослужащий Илья Коровин, 1997 года рождения, рассказал, что обслуживал минометный расчет. Сам родом из Судака.

– Заслали меня сюда, сказали воевать, вот и воюю… Против украинской армии… В связи с тем, что они нам сказали, что они типа фашисты, – сказал он в ответ на вопросы полицейского.

Коровин божится, что не убивал украинских граждан. Также он уверяет, что ничего не знает, а информация вся находится у командиров подразделений.