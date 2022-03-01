В небе над Черниговом сбили российского летчика, который сбрасывал на мирных жителей полутонные бомбы

В небе над Черниговом сбили российского летчика Гаттарова, который сбрасывал бомбы на мирных жителей.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
«Сегодня российские воздушные террористы бомбили жилые кварталы Чернигова тяжелыми неуправляемыми бомбами ФАБ-500. Очевидно, высокоточное оружие или уже закончилось, или решили, что можно не бояться бесполетной зоны от НАТО, и террор все спишет. Две бомбы упали на жилые дома и не разорвались».
«А украинская ПВО сбила во время этого варварского налета очередной самолет ВКС РФ – штурмовик Су-25. Летчик-террорист Гаттаров катапультировался, но при падении вздребезги разбил себе голову», - сообщил Бутусов.