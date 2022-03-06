Венедиктова заявила, что российская телеведущая Тина Канделаки в Украине стала подозреваемой в преступлении и ее объявят в международный розыск

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в ближайшие дни украинские прокуроры объявят в международный розыск российскую телеведущую, продюсера и общественного деятеля Тину Канделаки.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ирина Венедиктова отметила, что для многих украинцев Тина Канделаки была примером для подражания, и передачи с ее участием ждали у экранов телевизоров миллионы граждан Украины и украинцы представить не могли, что в какой-то исторический момент времени Канделаки, ведущая программы «самый умный» поведет себя не в духе одноименной телепередачи.

Она добавила, что прокуроры, проанализировав контент телеграмм канала, принадлежащего Канделаки, крайне удивились - ведь она является одним из ключевых «распространителей» идей и лозунгов кремлевской военной машины.

«Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой. Вот например, 24 февраля 2022 года вы предложили своими поклонникам мысли такого содержания: «Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года». Что это? Тинатин Гивиевна, вы убеждаете своих читателей в том, что Янукович должен вернуться и это нормально, воспринимать его возвращение следует хорошо? Зеленский и другие представители власти должны сбежать? Вы думаете? Очевидно, думаете. Эти ваши публикации прочли сотни тысяч. Тинатин Гивиевна, вы просите ваших читателей не доверять никакой иной информации кроме той, что к ним поступает с экранов российского телевидения. Вы ж человек из индустрии, уверена, вы профессионал и хорошо знаете, что этот ваш призыв - преступление. Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивиевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов», - написала она.

В качестве Генерального прокурора Венедиктова уведомила Канделаки, что ее процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления. И в ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления ее в международный розыск.

«Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить - найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину. Но я вам не предлагаю полагаться на мое мнение, а руководствоваться советами ваших юристов. Помните, что мы в Украине исходим из того, что процесс привлечения лица к ответственности должен быть честным, прозрачным и состязательным - это обещаем», - резюмировала она.

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что украинский суд заочно арестовывает российского режиссера и актера Никиты Михалкова, а певца Олега Газманова объявляет в международный розыск.

Также генпрокурор подписала подозрение в госизмене сбежавшему нардепу Киве - его ждет арест, экстрадиция и справедливый суд.