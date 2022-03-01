Украина на переговорах с РФ не пойдет на уступки по Крыму и Донбассу, - Арахамия

Украина на переговорах с РФ не пойдет на уступки по вопросам оккупированного Крыма и части Донбасса.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах, николаевский нардеп Давид Арахамия, пишет Fox News.

Арахамия из Киева по Zoom поговорил с американской журналисткой Наной Саджая.

- Я бы не сказал, что мы движемся быстро, потому что у нас каждый день гибнет много людей, особенно мирных жителей. Это тяжело, честно говоря, но мы все еще демонстрируем некоторый прогресс. По крайней мере, две группы слушают друг друга и активно обсуждают разные вещи.

- Единственные аспекты, по которым почти невозможно договориться – это Крым и так называемые «республики», по которым Россия настаивает на признании нами независимости. Это неприемлемо в украинском обществе. И дело не в политиках, а в украинцах, которые никогда этого не допустят. Это главная проблема, и, честно говоря, мы до сих пор не знаем, как преодолеть эти барьеры, - говорит Арахамия.

По его словам, с РФ не пойдут на компромиссы относительно территориальной целостности Украины.