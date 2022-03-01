Украина не будет подавать заявку в НАТО, потому её не рассмотрят в ближайшие 5-10 лет, - Арахамия

Украина не будет бороться за заявку на членство в НАТО, ведь Альянс в ближайшие 5-10 лет не будет её рассматривать.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, николаевский нардеп Давид Арахамия, пишет Fox News.

- Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы не будем бороться за натовские заявки, мы будем бороться за результат, а не за процесс.