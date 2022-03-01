Украина не будет подавать заявку в НАТО, потому её не рассмотрят в ближайшие 5-10 лет, - Арахамия

Украина не будет бороться за заявку на членство в НАТО, ведь Альянс в ближайшие 5-10 лет не будет её рассматривать.
Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, николаевский нардеп Давид Арахамия, пишет Fox News.
- Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы не будем бороться за натовские заявки, мы будем бороться за результат, а не за процесс.
- Мы готовы обсуждать некоторые модели, не входящие в НАТО. Например, могут быть прямые гарантии разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть, Германия и Франция. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в рамках двусторонних дискуссий с Россией, но и с другими партнерами, - отметил он.