Кабмин из-за военного положения запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки

Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает «Украинская правда».

По его словам, на заседании Кабинета министров 6 марта было принято решение об оплате жилищно-коммунальных услуг населением в условиях военного положения.

«Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги», - подчеркнул министр.

В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.