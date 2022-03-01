«Дайте нам ракеты ПВО, и мы сами все сделаем»: Арахамия просит США о помощи в борьбе с РФ

Альтернативой закрытому небу от НАТО может быть предоставление Украине ПВО, чтобы украинская армия смогла защитить свои города от российской авиации.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, николаевский нардеп Давид Арахамия, пишет Fox News.

- Как только мы остановим россиян в небе, мы дадим им отпор на земле. Даже учитывая тот факт, что их армия в пять или десять раз больше нашей, мы уверены, что дадим им отпор и вернем их туда, откуда они начали. Вот почему бесполетная зона так важна, она спасает столько жизней, - отметил он.

Арахамия просит американцев повлиять на своих политиков, чтобы Украине предоставили средства ПВО.

- Я хотел бы поблагодарить каждого американца, который сейчас поддерживает Украину. Я знаю, что их миллионы, десятки миллионов. Некоторые даже приезжают сюда, желая записаться в батальоны и готовы воевать с русской армией, потому что видят, что Россия напала на нас без причины.