«Дайте нам ракеты ПВО, и мы сами все сделаем»: Арахамия просит США о помощи в борьбе с РФ

Альтернативой закрытому небу от НАТО может быть предоставление Украине ПВО, чтобы украинская армия смогла защитить свои города от российской авиации.
Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, николаевский нардеп Давид Арахамия, пишет Fox News.
- Как только мы остановим россиян в небе, мы дадим им отпор на земле. Даже учитывая тот факт, что их армия в пять или десять раз больше нашей, мы уверены, что дадим им отпор и вернем их туда, откуда они начали. Вот почему бесполетная зона так важна, она спасает столько жизней, - отметил он.
Арахамия просит американцев повлиять на своих политиков, чтобы Украине предоставили средства ПВО.
- Я хотел бы поблагодарить каждого американца, который сейчас поддерживает Украину. Я знаю, что их миллионы, десятки миллионов. Некоторые даже приезжают сюда, желая записаться в батальоны и готовы воевать с русской армией, потому что видят, что Россия напала на нас без причины.
- Я бы хотел, чтобы вы связались со своими политиками, конгрессменами или сенаторами и оказали на них максимальное давление. Попросите их прислать нам ПВО, потому что без ПВО мы можем потерять сотни тысяч мирных жителей. Дайте нам это оружие, и мы сами все сделаем, - сказал Арахамия.