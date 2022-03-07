В столице Албании улицу с посольством РФ переименуют в «улицу Свободной Украины»

В столице Албании, Тиране, улицу, на которой расположены посольства России и Украины переименуют в «Свободную Украину».

Как сообщает Reuters, об этом заявил мэр Тирана.

«Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и в наших общественных местах следует помнить о героическом сопротивлении Украины», — сказал Рейтер мэр Тираны Эрион Велиай.

Ранее улица была названа в честь Доники Кастриоти, жены национального героя Албании Скандербега.

Мэр Велиай сказал, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства.

«Русским придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины», - сказал он.

Известно, что Албания, член Североатлантического Альянса, входит в список стран, которые ввели экономические санкции против РФ, а также запретили российским самолетам летать в своем воздушном пространстве.

Напомним, в Казахстане хотят переименовать столицу Нур-Султан, с улиц снимают таблички с именем первого президента Нурсултана Назарбаева.