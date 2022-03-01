Оккупанты обстреляли вечером Мешково-Погорелово – погибших нет, но пострадали жилые дома

В воскресенье, 6 марта, российские военные обстреляли поселок Мешково-Погорелово. Погибших нет, но пострадали жилые дома.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в онлайн-эфире.

— У нас есть проблема. Постоянно прилетают бомбы и разбивается большое количество стекла. Час назад обстреляли то ли с Градов, то ли с чего, не знаю, это было когда уже стемнело, обстреляли Мешково-Погорелово. Там выбиты окна, потолки пробило. Но, слава богу у нас нет погибших. Поэтому, если есть склады ОСБ-панелей, шифера – обращайтесь к нам. Все это нужно ,чтобы ликвидировать последствия нападений на город, для обеспечения тепла в домах, и в целом, чтобы восстановить людям жилье, - заявил он.