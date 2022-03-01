«Кто кричал 23 февраля «С Днем мужчин?». Вперед защищать наше государство»: Мэр Николаева заявил, что мобилизируют всех, кто может держать оружие

Городской голова Николаева призвал мужчин действительно быть мужчинами - взять оружие в руки и идти защищать город и страну от российских оккупантов.

Об этом он заявил 6 марта в онлайн-эфире, передает «Преступности.НЕТ».

По его словам, сейчас мобилизируют всех мужчин, кто может взять в руки оружие и защищать страну и город.

— Нужно защищать. Парни – нужно быть мужчинам. Кто там кричал «23 февраля с Днем мужчин?». Вот давайте, вперед, пошли защищать наше государство. Я думаю, что те, кто больше всего кричали про 23 февраля, самые первые дернули куда-то заграницу. На самом деле нужно защищать нашу страну, город от врага, оккупанта, фашистов, которые убивают и расстреливают мирных жителей, скидывают на них бомбы и уничтожают целые города. Это фашизм в чистом виде, - заявил он.

Напомним, что в Николаевской области объявили общую мобилизацию военнообязанных и резервистов.