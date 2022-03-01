«Вы не спрячетесь от этой войны»: Зеленский возмутился, что Запад не пытается остановить обстрелы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что страны Запада никак не отреагировали на то, что на завтра РФ официально анонсировала обстрел Украины, предприятий оборонного комплекса, которые находятся возле жилых кварталов.

Об этом он сказал во время своего обращения к гражданам.

- Это убийство, сознательное убийство. Я не услышал сегодня реакции ни от одного мирового лидера, ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции. Как будто западные лидеры растворились в этот вечер. Надеюсь, что завтра вы это заметите, отреагируете, что-то скажете.