Президент Зеленский пообещал оккупантам Судный день: «Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать каждого из оккупантов, который убивал украинцев.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к украинцам.

- Мы не простим расстрелянных жилых домов. Мы не простим ракету, которую наша ПВО сегодня сбила над «Охматдетом». И более 500 таких ракет, которые ударили по нашей земле. По нашим людям, детям. Мы не просит расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни жертв, тысячи страданий и Бог не простит не сегодня, ни завтра, никогда. Вместо Прощеного воскресенья будет Судный день. Я уверен в этом.

- Мы точно знаем, как пойдут приказы по вертикали командования. Мы знаем все и не простим ничего, вас ждет трибунал и суд Божий, если попытаетесь скрыться.