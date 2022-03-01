Президент Зеленский пообещал оккупантам Судный день: «Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать каждого из оккупантов, который убивал украинцев.
Об этом Зеленский сказал в своем обращении к украинцам.
- Мы не простим расстрелянных жилых домов. Мы не простим ракету, которую наша ПВО сегодня сбила над «Охматдетом». И более 500 таких ракет, которые ударили по нашей земле. По нашим людям, детям. Мы не просит расстрелы безоружных людей, разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни жертв, тысячи страданий и Бог не простит не сегодня, ни завтра, никогда. Вместо Прощеного воскресенья будет Судный день. Я уверен в этом.
- Мы точно знаем, как пойдут приказы по вертикали командования. Мы знаем все и не простим ничего, вас ждет трибунал и суд Божий, если попытаетесь скрыться.
- Мы не простим, мы не забудем, мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне, на нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты. Давала приказ и нажимала на пуск. Вам не будем тихого места на этой земле, кроме могилы, - заявил Зеленский.