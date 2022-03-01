ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты обстреливают жилые кварталы в Харькове

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.
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В данной новости мы будем следить за событиями 7 марта.
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0:08 Оккупанты обстреливают жилые дома в Харькове.
0:05 Против Российской Федерации необходимо ввести дополнительные санкции, чтобы окончательно зажать в тиски российскую экономику и прекратить развязанную Путиным войну в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Зеркало недели».
- Сегодня я подписал письма для всех министров иностранных дел стран Европейского Союза, стран Семерки и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики с конкретным перечнем тех санкций, которых ждет Украина, которые необходимы для того, чтобы окончательно зажать в клещах российскую экономику и прекратить войну в Украине, - сказал Кулеба.
Он также подчеркнул, что будет работать с каждой страной, «чтобы эти новые санкции были применены».
0:03 В Старобельске Луганской области, захваченном российскими оккупантами, люди сорвали и сожгли флаг ЛНР. И вернули вместо него флаг Украины.