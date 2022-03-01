Оккупанты на Николаевщине: Российские солдаты ограбили и ранили иностранного журналиста

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

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0:38 Сегодня вечером в больницу Кропивницкого прибыл иностранный журналист Гийом Брике (Guillaume Briquet), обстрелянный военными РФ возле населенного пункта Водяно-Лорино Николаевской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, после пересечения им украинского блокпоста, расположенного на заправке «Премьера Ойл», он на своем служебном автомобиле поехал в южном направлении и буквально через несколько минут был обстрелян войсками оккупантов с близкого расстояния. При этом они достоверно и четко видели, что автомобиль используется прессой, имеются соответствующие обозначения на машине.

После обстрела он сразу съехал на обочину. К нему подошли военные армии России, представились и обыскали его. Отобрали паспорт, 3 тысячи евро наличными, личные вещи, шлем, снятый на камеру материал, ноутбук. После этого журналиста отпустили, он сел в авто и поехал в направлении Кропивницкого для получения медицинской помощи. У журналиста осколочные ранения.

0:34 В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. Оккупанты форсировали реку и заняли поселок Кашперо-Николаевка.