Несмотря на захват Новокаховской ГЭС оккупанты так и не смогли пустить воду в оккупированный Крым

После захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в оккупированный Крым так и не пошла.
Об этом сообщил советник ОП Алексей Арестович.
- Они взяли Новокаховскую ГЭС, они огромные усилия туда бросили. Это было единственное место для воздушного десанта. Там были бои, несколько раз она переходила из рук в руки. Но там такое количество войск, что просто взяли. И, по их сообщениям, взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, чтобы пошла вода в Крым, нужно постараться. Как я знаю, вода не идет. Мы сделали так, что это не так просто восстановить даже после захвата, - сказал Арестович.
Как известно, панее российские оккупанты заявляли, что подорвали бетонную дамбу в Скадовском районе Херсонской области и начали расчистку Северо-Крымского канала для возобновления подачи по нему воды в Крым.