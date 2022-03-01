«Понедельник, что нужно!»: ВСУ разбомбили Херсонский аэропорт, уничтожено 20 вертолетов противника

Вооруженные силы разбомбили Херсонский аэропорт, который был захвачен и эксплуатировался противником.

Об этом сообщил глава Патрульной полиции Евгений Жуков.

Также информацию о Херсонском аэропорту сообщил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– По Херсонскому аэропорту нет у меня видеопотверждения, не пускают близко. Но говорят, что не садятся самолеты, вообще тишина. Еще вчера, до нашей работы, постоянно садились самолеты, постоянно взлетали, сейчас тишина. Я очень хочу верить, что мы отработали, все-таки попали. А то я вчера расстроился, что вдруг не попали, но попали мы в аэропорт, – отметил Ким.