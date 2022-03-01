Пленный пилот рассказал, как российский генерал лично раздавал команды о бомбежке Украины

Пленный под Харьковом заместитель командира 47-го истребительного авиационного полка (Воронеж) Максим Гешток рассказал, что координаты для обстрелов ему давал российский генерал Олег Маковецкий.

Пилота российской армии спросили, кто давал координаты об обстрелах:

– То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардировки?

По словам российского пилота в его формировании 24 самолета, около 15 в боевом состоянии.

Он уверяет, что совершил три вылета между Изюмом и Балаклеей и 15 километров от Харькова. Он только раз имел визуальный контакт с целью, которая, по его словам, находилась в поле. Другие свои цели он не видел.

– Понимали, что внизу есть светомаскировка и внизу могли быть мирные люди? – спросили у российского офицера.

– Я работаю по координатам, которые мне выдавали в виде приказа, - ответил он.