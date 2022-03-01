Пленный пилот рассказал, как российский генерал лично раздавал команды о бомбежке Украины

Пленный под Харьковом заместитель командира 47-го истребительного авиационного полка (Воронеж) Максим Гешток рассказал, что координаты для обстрелов ему давал российский генерал Олег Маковецкий.
Пилота российской армии спросили, кто давал координаты об обстрелах:
– Командующий. Генерал Маковецкий Олег Владимирович, - ответил пилот.
– Он непосредственно давал вам координаты? – уточнил военнослужащий.
– Он прислал координаты работы.
– То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардировки?
– Да, – ответил пленный.
По словам российского пилота в его формировании 24 самолета, около 15 в боевом состоянии.
Он уверяет, что совершил три вылета между Изюмом и Балаклеей и 15 километров от Харькова. Он только раз имел визуальный контакт с целью, которая, по его словам, находилась в поле. Другие свои цели он не видел.
– Понимали, что внизу есть светомаскировка и внизу могли быть мирные люди? – спросили у российского офицера.
– Я работаю по координатам, которые мне выдавали в виде приказа, - ответил он.