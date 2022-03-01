В Николаеве СБУ задержала двоих человек, которые шпионили для российских оккупантов

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07.03.2022 11:07

Фото: архив
В воскресенье, 6 марта, в Николаеве сотрудники СБУ задержали двоих человек, которые работали на российские спецслужбы.

Об этом сообщает СБУ.

Силовики задержали двух человек, которые собирали и передавали РФ важную информацию о военных объектах города и его инфраструктуре.

«В частности, данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ по Николаеву, сотрудниках Нацполиции и украинской спецслужбы. Кроме того, агенты передавали на номера российских абонентов информацию о размещении блокпостов и сил обороны», – говорится в сообщении.

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