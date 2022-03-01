В Николаеве СБУ задержала двоих человек, которые шпионили для российских оккупантов

Фото: архив В воскресенье, 6 марта, в Николаеве сотрудники СБУ задержали двоих человек, которые работали на российские спецслужбы.

Об этом сообщает СБУ.

Силовики задержали двух человек, которые собирали и передавали РФ важную информацию о военных объектах города и его инфраструктуре.