В Николаеве СБУ задержала двоих человек, которые шпионили для российских оккупантов

В воскресенье, 6 марта, в Николаеве сотрудники СБУ задержали двоих человек, которые работали на российские спецслужбы.
Об этом сообщает СБУ.
Силовики задержали двух человек, которые собирали и передавали РФ важную информацию о военных объектах города и его инфраструктуре.
«В частности, данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ по Николаеву, сотрудниках Нацполиции и украинской спецслужбы. Кроме того, агенты передавали на номера российских абонентов информацию о размещении блокпостов и сил обороны», – говорится в сообщении.