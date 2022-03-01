В Гааге начинается слушание по делу вторжения РФ в Украину

В Международном Суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Об этом сообщает МИД Украины.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.

«Украинская дипломатия продолжает бороться против русских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическому. Мы отстоим не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен встать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия», - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Известно, что после окончания Второй Мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа, а именно: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности совершение геноцида.

В свою очередь Россия манипулирует упомянутой конвенцией и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

Делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры:

•РФ должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины; •РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекративших участие в военных действиях.

Напомним, что ранее Джонсон заявил, что 38 стран мира подали крупнейший в истории иск в Международный уголовный суд в связи с варварским вторжением России в Украину.