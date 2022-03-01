В Мариуполе обстреляли офис ОБСЕ, после чего сотрудники Миссии заявили, что окончательно покидают Украину

На фоне вторжения России все сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вскоре покинут Украину и она прекратит свою работу.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа - глава Миссии и высшее руководство - теперь покинет Украину», - сказано в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что сейчас идет эвакуация местных членов Миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке. При этом перемещение ранее размещенных членов Миссии в Мариуполе откладывается из соображений безопасности. Еще один конвой с сотрудниками уже выехал из Киева.