«Вот вам, бл*дь, дорогие родственники, *банный «русский мир»: Жительница Николаева эмоционально рассказала маме об обстреле города оккупантами

Жительница Николаева эмоционально передала маме последствия «русского мира» в Николаеве.

Как известно, ранним утром 7 марта российские войска снова обстреляли Николаев из РСЗО «Град» и «Ураган».

– Вот вам, бл*дь, дорогие родственники, с*ка, *банный «русский мир». Дорогая мама, как ты мне говоришь, что у нас них*я нету – вот мой дом. Ты видишь? Ты здесь была, ты видела мой дом. Вот тебе на, пожалуйста, посмотри, как мы сидим в подвале, потому что у нас просто пи*дец, – говорит женщина.