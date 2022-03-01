«Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены?»: Зеленский снова призвал Запад закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад закрыть небо над Украиной.

С таким заявлением он выступил в ходе утреннего видеообращения.

Глава украинского государства призвал западные страны закрыть над Украиной небо или же предоставить системы ПВО, которые помогут отбивать атаки врага.

- Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очищение неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать – человечность победит. Как можно быстрее, - заявил Зеленский.