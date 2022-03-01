«Освобождение от уплаты ЕСВ, налога на землю, арендной платы»: Зеленский заявил о создании специального пакета для помощи бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство создало социальный пакет помощи для украинского бизнеса. На время войны в стране предприятия и ФОПы освобождаются от единого социального вклада (ЕСВ).

С таким заявление глава государства выступил в ходе утреннего видеообращения.

– Украина уже работает над тем, как восстановить наше государство после победы. Дать больше сил Украине пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам, - заявил президент.

По его словам, на время военного вторжения ФОПы 1-й и 2-й групп будут полностью освобождены от оплаты ЕСВ.

При этом предприятия и ФОПы 3 группы будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды вооруженных сил Украины и других защитных формирований, в том числе, и Сил территориальной обороны.