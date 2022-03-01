«Выходим, иди на х*й»: Пара из Вознесенска без оружия прогнала оккупантов со своего двора.

В микрорайоне Болгарка в Вознесенске семейная пара без оружия прогнала оккупантов со своего двора.
Видео опубликовано в соцсетях.
На кадрах зафиксировано, как от одного двора частного дома четверо оккупантов подходят к следующему. Они начинают ломать ворота и направляют оружие в сторону хозяина домовладения.
– Мужчина, выходим с поднятыми руками, – кричит один из оккупантов мирному жителю.
Житель Вознесенска начал спорить с оккупантами, а вскоре им свое недовольство начала высказывать и хозяйка домовладения.
После споров местные жители начали выпроваживать российских военных со своего двора.
– Выходим, иди на х*й, – говорит мужчина российским солдатам.