«Выходим, иди на х*й»: Пара из Вознесенска без оружия прогнала оккупантов со своего двора.

В микрорайоне Болгарка в Вознесенске семейная пара без оружия прогнала оккупантов со своего двора.

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На кадрах зафиксировано, как от одного двора частного дома четверо оккупантов подходят к следующему. Они начинают ломать ворота и направляют оружие в сторону хозяина домовладения.

– Мужчина, выходим с поднятыми руками, – кричит один из оккупантов мирному жителю.

Житель Вознесенска начал спорить с оккупантами, а вскоре им свое недовольство начала высказывать и хозяйка домовладения.

После споров местные жители начали выпроваживать российских военных со своего двора.