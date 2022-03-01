«Бегут по дороге в Украину»: Пленный оккупант, совершивший из Крыма «ходку» на Николаевщину, рассказал о массовом дезертирстве среди российских военных

Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.

Об этом СБУ рассказал пленный российский техник, передает пресс-центр спецслужбы.

Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.

Он совершил несколько ходок из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства.

- Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит, - признается пленник.

По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: «Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке».