Россия отказалась участвовать в заседании суда в Гааге

Правительство России сообщило Международному суду ООН о том, что Российская Федерация не заинтересована защищаться от обвинений Украины в нарушении ею конвенции о запрете геноцида.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Во время слушаний в процессе против России президент Международного суда ООН Джоан Донохью объявила, что получила официальный письменный отказ.

- В письме от 5 марта посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что Россия не намерена участвовать в процессе. Суд сожалеет о решении России не участвовать в этих слушаниях, - заявила она.

Следует заметить, что отказ РФ от защиты не останавливает слушания.

Суд все равно подготовил российские места в зале заседаний, они остались пустыми, сообщает корреспондент ЕП.

Президент МС ООН также подчеркнула, что у участников была возможность включиться в заседание удаленно, по видеосвязи.

Как известно, 7 марта в Международном Суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.