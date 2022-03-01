Главком ВСУ Залужный заявил, что оккупанты деморализованы и истощены, а их планы на блицкриг, смену власти и курс Украины провалены

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что планы российских оккупантов на «блицкриг», смену власти и внешнеполитический курс Украины разрушены. Враг деморализован и истощен.

Об этом он написал в Facebook.

Он подчеркнул, что, используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и в то же время не оставляют попыток оцепления Киева.

В то же время противник не может добиться успеха ни на одном из направлений, благодаря устойчивой обороне наших городов: Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя.

«На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет», – заверил Залужный.

Он призвал жителей оккупированных районов приобщаться к движению сопротивления и защищать свой дом.

«Украинское небо героически охраняется Воздушными Силами и силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке средств воздушного нападения противника», – отметил главнокомандующий.

Также Валерий Залужный добавил, что основой сопротивления государства и украинского несмотря на значительное численное превосходство врага самоотверженно сдерживает наступление.

«Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь – наш самый высокий приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления», – написал генерал-лейтенант ВСУ.

Он заверил, что Украина будет вечно помнить и отомстит за каждого павшего защитника, а боль потерь усиливает волю к Победе, поскольку мы точно знаем, за что и за кого воюем.