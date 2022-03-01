Евросоюз готовит новые санкции против России, которые затронут порты и военные технологии, - СМИ

Страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против России, отказывающейся останавливать войну против Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет «Украинская правда».

«Европейские правительства близки к подготовке нового набора санкций против России, включающих возможные действия в отношении портов и судов, расширение санкционного списка, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике», - сообщило агентство.

Отмечается, что часть этих мер могут применить уже во вторник. ЕС также работает над усилением своего режима соблюдения санкций, в частности по криптовалюте, и ограничение того, как ее можно использовать для обхода мер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила в понедельник, что обсудит с премьер-министром Италии Марио Драги новый пакет санкций, над которым работает ЕС.