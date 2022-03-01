Под Николаевом погиб украинский военный журналист Виктор Дударь

Украинский военный журналист из Львовщины Виктор Дударь погиб во время боев с российскими захватчиками под Николаевом.
Об этом в Facebook сообщил глава Жовковской ОТГ Олег Вольский.
В Жовковской общине 6-8 марта объявлена на днях траура.
«Жолковская община в скорби… В Николаевской области от рук российского врага погиб желковчанин Дударь Виктор Васильевич. Искренние соболезнования жене Оксане, дочери Софии, семье, близким, друзьям и всему украинскому народу. Мы потеряли одного из лучших. Вечная память Герою», – отметил Вольский.
Также печальное известие подтвердил Оперативный ВСУ.
«Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины выражает глубокие соболезнования по поводу гибели лучшего украинского журналиста Виктора Дудара от рук российского врага. Вечная память герою! Герои не умирают!» – говорится в сообщении.