Под Николаевом погиб украинский военный журналист Виктор Дударь

Украинский военный журналист из Львовщины Виктор Дударь погиб во время боев с российскими захватчиками под Николаевом.

Об этом в Facebook сообщил глава Жовковской ОТГ Олег Вольский.

В Жовковской общине 6-8 марта объявлена на днях траура.

«Жолковская община в скорби… В Николаевской области от рук российского врага погиб желковчанин Дударь Виктор Васильевич. Искренние соболезнования жене Оксане, дочери Софии, семье, близким, друзьям и всему украинскому народу. Мы потеряли одного из лучших. Вечная память Герою», – отметил Вольский.

Также печальное известие подтвердил Оперативный ВСУ.