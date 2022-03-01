ВМС Украины возле Одессы потопили российский патрульный корабль «Василий Быков»

Появилось официальное подтверждение успешной операции Военно-морских сил Украины, которым удалось уничтожить гордость российского Черноморского флота – новейший патрульный корабль «Василий Быков».
Об этом сообщает «Думская».
«Вчера эта вооруженная ракетами махина, превышающая по своему боевому потенциалу все, чем располагают в плане надводных сил ВМСУ, попала под удар украинской морской реактивной артиллерии. Случилось это в районе Одессы. Сегодня корабль затонул. Информации о судьбе экипажа нет».
«Поражение «Быкову» было нанесено отнюдь не в силу стечения обстоятельств – нет, это была спланированная и блестяще реализованная военно-морская операция. Помните те приснопамятные бухи, что слышались в Одессе несколько дней? Мы писали, что это российские корабли пытаются потопить легкие украинские катера – «гюрзы» и «айленды». И что наши успешно уклоняются. К сожалению, один из украинских катеров был потоплен. Многих моряков удалось спасти».
«Оказывается железные воины ВМСУ не спасались, а заманивали россиян к подготовленной, оборудованной и великолепно замаскированной огневой позиции N-ской артиллерийской бригады. Которая в нужный момент сделала свое дело. Результат налицо. Жаль, ради этой очень важной и беспрецедентной в мировой военной истории (никогда еще боевые корабли не топили с земли системами РЗСО) победы пришлось пожертвовать прекрасным катером и частью его отважной команды. Они будут жить в сердцах украинской нации. Их именами очень скоро назовут улицы и площади», - рассказывает издание.