Пленные оккупанты рассказали, как российская армия «беспределит» и стреляет по гражданским

Пленный российский танкист поговорил со своей матерью и рассказал, как оккупанты в Украине стреляют по гражданским.

Об этом сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко.

- Ты знаешь, что здесь творится. Здесь наша десантная дивизия, ОМОН, артиллерия просто по гражданским отстреливаются, беспределят. Я наверное поседею, когда приеду… Я на танке ехал, и снайпер попал в ПТУР, все умерли, один я остался. Чудом жив остался, - говорит российский солдат.

Другой пленный рассказал СБУ, что армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских в Украине.