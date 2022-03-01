Пленные оккупанты рассказали, как российская армия «беспределит» и стреляет по гражданским

Пленный российский танкист поговорил со своей матерью и рассказал, как оккупанты в Украине стреляют по гражданским.
Об этом сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко.
- Ты знаешь, что здесь творится. Здесь наша десантная дивизия, ОМОН, артиллерия просто по гражданским отстреливаются, беспределят. Я наверное поседею, когда приеду… Я на танке ехал, и снайпер попал в ПТУР, все умерли, один я остался. Чудом жив остался, - говорит российский солдат.
Другой пленный рассказал СБУ, что армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских в Украине.
«В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата, который на видео, ранили в ноги. Он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки», - рассказали в СБУ.