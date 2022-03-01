Глава ОВА Ким рассказал, что утром оккупанты ударили крылатой ракетой по расположению 79-й бригады – восемь военных погибли, есть пострадавшие

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким рассказал, что 7 марта рано утром российские оккупанты крылатыми ракетами ударили по расположению 79-й бригады. Также город обстреляли с реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерчь», и теми же крылатыми ракетами.

Об этом он рассказал в понедельник, 7 марта вечером.

— Сегодня день, не знаю, можно ли назвать его добрым. Засранцы в 5 утра атаковали наш город подло и цинично, когда люди спали. «Калибр» - крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь 200, восемь без вести пропавших, 19 раненых, техника - ерунда. По жителям собираем данные. Редкие засранцы, злой неимоверно, но мы им вернем все. Если касается боя, наша арта героически отбила, - отметил он.

По его словам, у русских военных была команда взять город любой ценой - оккупанты шли с трех направлений.