В Ивано-Франковске силовики задержали женщину, которая передавала данные спецслужбам РФ о военном аэродроме

СБУ и полиция задержали в Ивано-Франковске информаторку Российской Федерации.

Об этом сообщает ГУНП в Ивано-Франковской области.

Жительница Киева переехала в Прикарпатье в декабре 2021 года. Она поселилась недалеко от военного аэродрома. Изменница изучала маршруты взлета и посадки, фиксировала на фото и видео вылеты самолетов. Полученные данные посылала в РФ.

Следователи СБУ сообщили 48-летней киевлянке о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).