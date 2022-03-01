В Ивано-Франковске силовики задержали женщину, которая передавала данные спецслужбам РФ о военном аэродроме

СБУ и полиция задержали в Ивано-Франковске информаторку Российской Федерации.
Об этом сообщает ГУНП в Ивано-Франковской области.
Жительница Киева переехала в Прикарпатье в декабре 2021 года. Она поселилась недалеко от военного аэродрома. Изменница изучала маршруты взлета и посадки, фиксировала на фото и видео вылеты самолетов. Полученные данные посылала в РФ.
Следователи СБУ сообщили 48-летней киевлянке о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
«Разоблачение пособницы оккупантов происходило при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.