Из-за утренней бомбежки в Николаеве пострадало более 60 домов – горожан, оставшихся без крыши, разместили в детсаду и дали питание

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что из-за утренней бомбежки 7 марта пострадали более 60 домов.

Об этом он рассказал в понедельник, 7 марта, во время эфира в соцсетях.

По его словам, обстреляли больше всего Ингульский район, Балабановку, Кульбакино, Херсонское шоссе, Терновка, Северный, Космонавтов.

Александр Сенкевич сообщил, что большинство бомб, которые российские военные сбросили на город, были кассетными, а они, в свою очередь, запрещены во всем мире для использования.

— Количество домов, которые пострадали от бомбардировки – более 60 домов. Если вы не знали, то в мире кассетные бомбы – запрещены для использования. Большинство бомб, которые упали на Николаев утром были кассетными. Кассетная бомба – это такая труба с хвостиком внутри, в средине стоит четверная полочка, и внутри каждой полочки лежат снаряды, у каждого снаряда есть хвост. Когда ракета летит, подлетает к земле и с нее вылетают кассеты, а с них вылетают снаряды, в каждом из которых есть еще снарядики, которые в оболочке имеют металлические проволоки. Они используются, чтобы убивать людей. Задача такого снаряда разорваться в воздухе и убить как можно больше живой силы. Как видим, эти снаряды использовали не для того, чтобы нас от чего-то защитить, а просто, чтобы нас убить, - сообщил мэр.

Также он добавил, что утром начали восстанавливать жилые дома и критическую инфраструктуру. Помимо жилых домов пострадал зоопарк, но животные остались целы, детские площадки, детский сад, в больнице №3 вылетело больше 60 окон.

Мэр сообщил, что много николаевцев остались без жилья - большинство из них жители микрорайона Кульбакино.