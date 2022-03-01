Президент Зеленский заявил, что будет оставаться в Киеве до победы над оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет оставаться в Киеве на своем рабочем месте до победы в войне.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

- Я остаюсь тут, остаюсь в Киеве, на Банковой, не прячась. Никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой нашей Отечественной войне, - отметил Зеленский.

Он настаивает на важности переговоров, чтобы прийти к миру.