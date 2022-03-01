ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Возле Харькова ликвидировали генерал-майора армии оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 7 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 8 марта.

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0:10 Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Виталий Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль «за возвращение Крыма».

Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.

0:10 В Генштабе ВСУ сообщили, что очень успешно на нескольких стратегических направлениях отработала ударная авиация Воздушных Сил. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.

Есть сведения об уничтожении одного вражеского вертолета и трех истребителей. Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два – под Киевом сбиты зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил.

Всего за 12 дней сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

0:09 В Киевской области оккупанты убили троих гражданских, которых встретили в лесу.

Аудиозапись опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Солдат РФ рассказывает, что вчера на них в лесу вышли гражданские украинцы. Солдаты РФ их сначала раздели, обыскали, а потом приняли решение расстрелять. Фигурант ответил, что пленных нет возможности содержать, нечем кормить, и они их расстреляли, потому что украинцы могли бы рассказать, где находятся солдаты РФ, сдать позицию», - говорит Геращенко.

0:02 США и страны-члены НАТО отправили в Украину 17 тысяч противотанковых ракет и две тысячи ракет для зенитных комплексов Stinger.

00:01 Главы комитетов Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из РФ и отмене нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, передает «Зеркало недели». США рассматривают эмбарго на российскую нефть без участия союзников в Европе.

00:00 Украинский беспилотник Байрактар нанес удар по колонне оккупантов.