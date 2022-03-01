Оккупанты на Николаевщине: Опубликован снимок из Космоса Херсонского аэропорта, где ВСУ уничтожили десятки техники РФ

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 7 марта можно ознакомиться здесь.

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08:47 7 марта, после вражеских обстрелов, в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах, сообщает ГСЧС.

На вызовы реагировали подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На пожарах эвакуированы 8 человек.

Также из-под завалов спасатели деблокировали 5 человек, которые доставлены в больницы. В результате обстрелов погибли 4 гражданских лица. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются.

К ликвидации последствий пожаров и событий в общей сложности привлекалось 15 единиц техники ГСЧС и 32 спасателя.

Также двумя пиротехническими группами изъято из жилого сектора 15 боеприпасов.

08:44 Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал фото из Космоса уничтоженной в Херонском аэропорту техники противника.

«Из космоса насчитали 49 уничтоженных вертолётов орков на аэродроме Херсона. Ранее сообщалось от 30. Как бы там ни было, скоро освободим Херсон и пересчитаем наверняка», - написал Гончаренко.

08:37 На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы, сообщает Генштаб.

По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

08:33 Появились видео уничтоженной возле Вознесенска вражесской техники.