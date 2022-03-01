«Нужно жить мирно»: Еще двое оккупантов рассказали, как их кинули сослуживцы, и они днями прятались в лесах, пока не сдались местным

Еще двое российских солдат рассказали о преступлениях сослуживцев, как их бросает командование, а также о том, как они сдаются в плен после увиденного.

Кадры с пленными опубликовала Служба безопасности Украины.

– Я ехал третий в колонне и машину подорвали резко. Мы выскочили из машин, легли вдоль дороги. Потом взорвали другую машину. Мы побежали все обратно, все по группам разбили, кто кого знает. Я пошел, старшина мой, и два контрактника из нашего полка. Мы побежали в сторону населенного пункта. Там взяли у дедушки машину и через минут пять нас снова обстреляли. Мы выскочили и побежали в лес. В лесу были до темноты. Потом увидели красное здание – это оказалась свиноферма. Мы там переночевали. По лесу шли, по полям шли. В итоге вышли в село Камыши. В само село не заходили, шли по огородам, сзади домов. Шли и как увидели первого мужчину, то подняли руки. Он нам тоже махнул рукой. Мы подошли к нему и сказали что сдаемся. Мы отдали местным оружие, бронежилеты, шлемы, – рассказал пленный.

Еще один пленный рассказал, что их отправили на «три дня к границе», а подробностей не рассказали.

– Наши танки, гусеничная техника шла, все было нормально. Наши начали бомбить население. Как говорят, должны были воинские части бомбить, но оказалось, что мирное население. Мы ехали в колонне и у нас заглохла БМП. Мы начали звать на помощь сослуживцев, но нам никто не помог. Они все уехали. Возле нас взорвался баллон кислородный, и они уехали. Испугались, наверное. БРМка у нас заглохла, и мы ушли в лес. Был я, командир, и еще пять человек. Экипаж БРМ. Мы ушли в лес и где-то три – четыре дня скрывались, пока нас не нашли местные, – сказал он.

Он призвал своих граждан не ехать в Украину.