Американская облачная компания VMware уходит из России и Беларуси

Топ-мировая компания по производству облачных решений и виртуализации VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии.

Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров.

«Мы стоим с Украиной и чествуем храбрость украинского народа», - прокомментировали в компании. Спасибо!» - написал он.

Также он объяснил, чем это чревато для оккупанта. В частности, на сегодняшний день большинство крупных ИТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware. Выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете привело к невозможности использования современных облачных решений.