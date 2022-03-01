Зеленеский заявил, что готов к диалогу с Путиным и поиску компромиссов, но капитуляции Украины не будет

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал президента России Владимира Путина к диалогу, он согласен искать компромиссы, в частности, относительно НАТО, но не собирается капитулировать.

Об этом Зеленский рассказал интервью американскому телеканалу ABC News, передает УП.

На вопрос, готова ли Украина пойти на требования России для завершения войны, – изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; а так называемые «ЛНР»/ «ДНР» независимыми, – Зеленский сказал, что не пойдет на капитуляцию.

– Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Потому что это не обо мне, это о людях, которые выбрали меня. Что касается НАТО – я охладел этот вопрос после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с РФ, – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина не хочет быть страной, которая «просит что-то на коленях».

– Мы не собираемся быть такой страной и я не хочу быть таким президентом, – добавил он.