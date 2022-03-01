«Человечность должна победить в ведущих столицах»: Зеленский снова призвал мир остановить агрессию Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны эффективнее включится в борьбу с российской агрессии.

Об этом он заявил во время обращения 8 марта.

– Украинцы! Украинки! Всегда в этот день мы поздравляем с праздником. С праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, матерей. Всегда. Но не сегодня. Сегодня я просто не могу сказать вам обычные слова. Я не могу просто приветствовать. Не могу. Когда столько смертей. Когда столько горя. Когда столько страданий. Когда идет война. Полномасштабная террористическая война против нашего народа. Народ Украины. Оккупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбами. Наш мирный город, никогда в своей истории не угрожавший России! Добрая, тихая, душевная Сумщина, которую превращают в ад! Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город без всякой внутренней злобы. Его оцепили. Заблокировали. И специально истощают. Специально пытают. Оккупанты сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, снабжение водой. Отключают электричество. В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые, вероятно, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания умер ребенок. В 2022 году! Мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупанты всюду, где можем. Повсюду. Но есть небо. Сотни русских крылатых ракет. Сотни боевых самолетов оккупанты. Сотни вертолётов. Да, мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства. Еще достаточно ракет для террора. Еще достаточно пятисоткилограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на нас, на обычных людей. Чернигов и Киев. Одесса и Харьков. Полтава и Житомир. На десятки и десятки украинских городов. На миллионы мирных людей. 13 дней, когда мы слышим обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе. Будут самолеты. Нам их передадут... Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве, на российских военных. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Кто нарушает все правила ведения войны. Кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина – на оккупантах. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там, на западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо от российских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет. Хотя, может. Кто не помогает снять блокаду. Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани – между жизнью и смертью. Буквально. А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации. Жизненно необходимая противоракетная оборона. Жизненно нужно! – сказал Президент Украины.

Глава государства отметил, что Украина слышала многие заверения и видела много договоренностей, в частности о создании гуманитарных коридоров, в том числе в Мариуполе.

– Но они не сработали. Все не сработали. Пока что. И у меня нет больше времени ждать. У нас нет. В Мариуполе нет времени ждать. Это оккупанты хотят, чтобы наши люди умирали. Не мы. Мы отправили колонны с гуманитарной помощью в Мариуполь. Там все нужно! Мы отправили транспорт для спасения людей. Водители все понимают. Это герои. Храбрые люди! Понимают, что русские войска могут просто расстрелять этот транспорт в пути. Как они уже убивали людей, пытавшихся просто выйти на безопасную территорию из зоны боевых действий. Но если вы расстреляете и этот транспорт, и этих людей, знайте: это будет на виду у всего мира. Все будут свидетелями. И все будут свидетельствовать. Когда каждого – я повторяю это: каждого, кто отдает и выполняет бесчеловечные приказы, будут жестко судить. И осудят. Мы видели конкретное согласие российской стороны для организации эвакуационного коридора из Сум. И не только для наших людей. Для сотен иностранцев. Граждане Индии, Китай. Это студенты, обучавшиеся в Сумах. Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает использовать эмблему на машинах, выполняющих гуманитарные миссии. Запрещает красный крест, как будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень много о том, что некоторые люди очень влиятельные решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим. И я этого не допущу. Наши друзья. Они рядом с нами. Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну. Это геноцид. Конечно, мы продолжаем говорить с партнерами. С лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь Украине. У нас очень насыщенные переговорные сутки. Я говорил с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Народ Литвы стоит бок о бок с украинцами всегда в этой борьбе. Мы чувствуем помощь и ценим. Говорил с Президентом Европейского совета, нашим другом Шарлем Мишелем. Говорил и с Премьер-министром Индии господином Моди. Но есть вещи, которые разрешаются не в переговорах, которые не зависят непосредственно от нас. А только от человечности, которая должна победить в ведущих столицах. Должен победить страх. Должен победить любые выгоды. И тогда мы увидим, что украинское небо – безопасно. Украинские города – разблокированы. Мы можем сделать это как люди с миром. А если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего – это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Очень сильно, с нашими военными. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должно защитить весь мир. Слава Украине! – заявил Зеленский.