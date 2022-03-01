Пленный российский летчик рассказал, что им сознательно дают приказы об использовании неуправляемых бомб, которые наносят удары по жилым кварталам

Пленный российский летчик рассказал, что для бомбардировки украинских городов авиация оккупанта использует неуправляемые авиационные бомбы.

Видео с его показами обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов города Чернигов. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен.

На видео Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром «Шагол», г. Челябинск).

Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов. При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупанты, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.