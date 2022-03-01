На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома – три женщины погибли, две ранены

В Николаевской области 8 марта российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа, есть жертвы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

Инцидент произошел днем на кировоградской трассе Н-14, в 25-ти километрах от въезда в николаевский микрорайон Терновка.

В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа одном из сел Николаевщины. Персонал меняется каждые пять дней. Автомобиль был обозначен символом Красного Креста.

На трассе микроавтобус встретила российская военная техника с отметкой «Z». Оккупанты открыли огонь по микроавтобусу.

Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом загорелся.

Еще два человека получили осколочные ранения. Они и еще несколько человек пешком добрались к ближайшему блокпосту украинской армии. Там им оказали первую медицинскую помощь, а через время эвакуировали в более безопасное место.