Данилов просит НАТО предоставить Украине боевую авиацию и средства ПВО для самозащиты неба: «Дайте нам оружие, если ваше лежит в чехлах»

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой предоставить Украине оружие для самостоятельной обороны неба от российский авиации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, одним из базовых расчетов кремля при разработке плана «Барбаросса – 2022» было убеждение в традиционной вялости и растерянности Запада, в его оппонировании наглости московии.

«Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные «беспокойства» за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в Газпроме, за спокойную и сытую жизнь. И так было до 2022 года, казалось, так будет и дальше, но после 24 февраля для России все сразу пошло не по плану. Запад очнулся, когда оказался на грани потери всего того, что составляет его сущность: ценности, мораль и принципы», - заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов. Он также поблагодарил всех союзников за каждый предоставленный патрон, голос в защиту Украины и каждое слово в нашу поддержку. Благодарен он и британским, канадским и нидерландским друзьям Украины за их последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины.

«Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО. От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Или невинно убитые, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?! Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах», - попросил он.

Напомним, что с начала вторжения России на территорию Украины президент Владимир Зеленский обращался неоднократно к НАТО с просьбой закрыть небо над страной, чтобы украинские военнослужащие могли защитить украинские территории. Однако, НАТО отказывается это делать, так же, как и предоставлять соответствующее вооружение. Поэтому, Зеленский подверг НАТО критике за отказ ввести бесполетное небо над Украиной.

Отметим, что Арахамия просил США о помощи в борьбе с РФ: «Дайте нам ракеты ПВО, и мы сами все сделаем».

Также на Николаевщине собирали подписи под обращением, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной.