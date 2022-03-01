«ФАБ-500» – это ваш приговор»: Прокуроры объявили о подозрении русскому генералу, приказавшему бомбить Харьков - свою родину

В Украине объявили о подозрении российскому генерал-майору Олегу Маковецкому, который давал приказы бомбить Харьков. При этом он сам является уроженцем Харьковской области.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова у себя на странице в Facebook.

Оккупант отдавал приказ, чтоб по Харькову бомбили авиабомбами «ФАБ-500» - фугасной, авиационной, неуправляемой бомбой, которую разрабатывали еще в СССР.

«Прокуроры сообщили о подозрении генералу из числа военного руководства РФ, фамилию которого я называть не хочу. Это тот же генерал, который отдал приказ бомбить мирный Харьков и область, то самое животное, распорядившееся использовать авиабомбы «ФАБ-500». Эта субстанция с какими органами внутри родилась здесь у нас, в Харьковской области. Оно в детсад ходило, помнит, наверное, друзей по двору, дети которых вполне могли погибнуть от исполнения его приказа», - написала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что бомба станет приговором Маковецкому.

«Они там у себя в России говорят, что пришли подарить нам мир, говорят, что мирные граждане в почете и даже пальцем их никто не затрагивает. «ФАБ-500» – это ваш приговор и ваше второе имя, товарищ генерал, рожденный в Харьковской области», - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее пленный под Харьковом заместитель командира 47-го истребительного авиационного полка (Воронеж) Максим Гешток рассказал, что координаты для обстрелов ему давал российский генерал Олег Маковецкий.