В Николаеве местные жители с областной вартой задержали мужчину, который с кучей мобильных телефонов прятался в курятнике после боев

Местные жители микрорайона Матвеевка вместе с бойцами Николаевской областной варты задержали мужчину, который после боевых действий на территории района прятался в курятнике.
Об этом сообщает областная варта в Telegram.
Мужчина не местный, документов при себе не имел, но имел целую кучу мобильных телефонов и зарядных устройств.
С какой целью он использовал такое количество средств коммуникации, задержанный теперь объяснял в полиции, куда и был передан.
Напомним, что в Николаеве СБУ задержала двоих человек, которые шпионили для российских оккупантов.