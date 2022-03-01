В Николаеве местные жители с областной вартой задержали мужчину, который с кучей мобильных телефонов прятался в курятнике после боев

Местные жители микрорайона Матвеевка вместе с бойцами Николаевской областной варты задержали мужчину, который после боевых действий на территории района прятался в курятнике.

Об этом сообщает областная варта в Telegram.

Мужчина не местный, документов при себе не имел, но имел целую кучу мобильных телефонов и зарядных устройств.

С какой целью он использовал такое количество средств коммуникации, задержанный теперь объяснял в полиции, куда и был передан.

Напомним, что в Николаеве СБУ задержала двоих человек, которые шпионили для российских оккупантов.