«Отказников много? – До**я»: Офицеры армии оккупантов обсуждали, что делать с солдатами, отказавшимися воевать в Украине

Взятые в Баштанском районе в плен солдаты российской армии Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал аудио разговора двоих офицеров оккупационной армии РФ, согласно которому много солдат российской армии отказываются воевать против Украины.

Разговор опубликован на видеохостинге YouTube.

Согласно разговору, в пункт постоянной дислокации одной из частей российской армии с территории Украины отправили 54 солдата, из которых 39 человек – отказники.

- Телефоны у них собрать у всех, догола их раздевайте. - Я все это делаю здесь.

Внимание, на видео присутсвует ненормативная лексика!

Напомним, в Службе безопасности Украины показали очередное видео допроса пленного оккупанта. Он рассказал, что его якобы забрали с улицы, служить якобы не хотел.