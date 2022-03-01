«Фашисты 21-го столетия! Повезет, если вы доживете до трибунала»: Глава Николаевского облсовета о расстреле воспитательниц детдома

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева прокомментировала расстрел оккупантами автомобиля с воспитательницами из детского дома.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как известно, днем 8 марта российская военная техника на трассе Н-14 расстреляла микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который вез смену воспитательниц в детский дом семейного типа. Три воспитательницы погибли на месте. Еще двое человек пострадали.

«Твари и изуверы!!! Фашисты 21-го столетия! Ненавижу! Ежедневно, по указанию своего фюрера, русские войска совершают преступления против человечности на нашей земле и сегодня, в очередной раз, сделали это дерзко и цинично. На «кировоградской» трассе фашистские оккупанты расстреляли смену женщин воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся! Только вдумайтесь, даже маркировка «красного креста» не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое», – написала Замазеева.

Она также выразила соболезнования родным погибших.